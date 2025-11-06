Григор за нова програма на фондацията си: Децата имат нужда от грижа и посока

Фондацията на Григор Димитров започва нова инициатива в преследване на мисията си да насърчава физическото, психическото и емоционалното благополучие на децата в България. Стартира националната програма "Образование за здраве", която подпомага децата и младежите да изградят здравословни навици и емоционална устойчивост - качества в основата на развитието и успеха, съобщиха за БТА от фондацията.

"Увереността има нужда от дисциплина и постоянство. Балансът между психическо и физическо здраве подготвя за всяка битка - в спорта и в живота. Децата имат нужда от грижа и посока. Искам да ги вдъхновя, за да вярват, че те вече са шампиони", каза Григор Димитров.

Основни проекти в рамките на програмата

Видео поредица "Буквално с Гришо"

Съвместно с образователната платформа "Уча.се", фондацията създава поредица от кратки видеа, в които Григор Димитров споделя практически съвети за здравословен и успешен начин на живот. Поредицата ще бъде достъпна напълно безплатно за всички регистрирани потребители в раздел ".Личностно развитие". Всяко дете в България, което иска да бъде герой - на корта, в училище или в живота, ще може да научи от личния пример на Григор. Първият видео урок "Как се става шампион" може да бъде видян тук.

Менторска програма "Бъди шампион"

Фондацията разработи специална образователна картичка с 10 съвета към децата. Обхващат се теми като физическа активност, хранене, дисциплина, балансирано използване на технологиите и емоционална стабилност. Материалите ще бъдат разпространявани в училища и партньорски организации в цялата страна.

Открити уроци

В рамките на "Образование за здраве" са планирани серия открити уроци. Част от тях са в партньорство с програмата "Училище за пример" на Фондация "Заедно в час". Ще бъдат обхванати над 300 училища в страната. Чрез своето специално обръщение към родители и учители Григор Димитров говори за нуждата от подкрепа на децата в в семейството и в училище. В процес на подготовка е и онлайн урок, който ще бъде публикуван на платформата Prepodavame.bg. Така темата ще достигне до учители в цялата страна и ще улесни разговора за здравето в класните стаи.

Партньорство с Министерство на здравеопазването

С подкрепата на Министерството на здравеопазването, информацията по програмата ще бъде споделена в мрежата на 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ) и в центровете на Българския Червен кръст (БЧК) в страната. Така "Образование за здраве" ще достигне до широка аудитория - ученици, учители и родители.

Фондация "Григор Димитров" е независима неправителствена организация, създадена през 2020 г. с цел да подкрепя децата в България чрез инициативи за образование, здраве, спорт и личностно развитие. Всички проекти се реализират с прозрачност и партньорство с доказани организации и институции.