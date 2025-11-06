Златински за отпадането на "Лудогорец": Как всеки път се случва това с нас българите

Наставникът на формацията на "Лудогорец" Христо Златински коментира отпадането от "Динамо" (Минск) във втория кръг на Шампионската лига за младежи.

Двават мача се играха в Разград заради санкциите от УЕФА срещу Беларус заради участието във военния конфликт между Русия и Украйна.

Първо „орлите" спечелиха с 1:0. Последа загуба с 0:2 и то с човек повече на терена заради червен картон на гостите, а съответно и отпадане.

"Не мога да разбера това как всеки път се случва на нас, българите. Да губим по един такъв много тежък начин и трудно се приема. И се опитвам да анализирам това, което се случва, абсолютно не в българския футбол, а с нас като нация и тая народопсихология винаги да губим с два удара по посока на нашата врата, да губим с елементарни ситуации.

Ситуации, които не би трябвало да се допускат на такова ниво.

И е много тежко. Поздравих момчетата, подкрепих ги в съблекалнята - те са мои деца, аз ги обичам като моите собствени деца вкъщи и това е най-важното. Те имат нужда от подкрепа и нещо друго, защото българският футболист е изключително талантлив футболист", сподели Златински.