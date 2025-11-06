ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно остава времето и през почивните...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21659683 www.24chasa.bg

Ямал: Всичко, което се говори за контузията ми, е лъжа

1668
Ламин Ямал в действие Снимка: Ройтерс

18-годишният вундеркинд на "Барселона" Ламин Ямал коментира спекулациите около контузията му в слабините и предположенията, че тя е повлияла на психическото му състояние.

Според него те са били преувеличени и подхранвани от неверни информации.

"Много се говори за контузията ми, че съм тъжен, но всичко това бяха лъжи. Бях същият както винаги, много щастлив, фокусиран върху работата си, опитвах се да се върна към тренировките и да играя на това ниво, на което се чувствам най-добре и се наслаждавам най-много", заяви той.

Ламин Ямал в действие Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание