Ямал: Всичко, което се говори за контузията ми, е лъжа

18-годишният вундеркинд на "Барселона" Ламин Ямал коментира спекулациите около контузията му в слабините и предположенията, че тя е повлияла на психическото му състояние.

Според него те са били преувеличени и подхранвани от неверни информации.

"Много се говори за контузията ми, че съм тъжен, но всичко това бяха лъжи. Бях същият както винаги, много щастлив, фокусиран върху работата си, опитвах се да се върна към тренировките и да играя на това ниво, на което се чувствам най-добре и се наслаждавам най-много", заяви той.