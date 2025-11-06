Капитанът на България триумфира и със суперкупата на Полша (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на националите по волейбол Алекс Грозданов триумфира със суперкупата на Полша, която е първа в историята за неговия "Люблин".

В спора за трофея тимът на центъра надви "Ястжембски Венгел" с 3:1 (28:26, 25:27, 25:16, 27:25) в Катовице.

Грозданов игра отново силно и завърши с 12 точки (5 блокади). Звездата Вилфредо Леон бе най-резултатен с 27 точки (4 аса, 1 блокада) и логично бе определен MVP.

Миналия сезон "Люблин" за първи път стана шампион на Полша. След това през септември с България Грозданов стигна до второто място на световното първенство във Филипините.