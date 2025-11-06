ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно остава времето и през почивните...

Задържаха фена на Локо, хвърлил бутилка по вратаря на "Ботев" на пловдивското дерби

24 часа Пловдив онлайн

5988
Вратарят Даниел Наумов лежи проснат на терена, след като бе ударен с бутилка / Снимка: Startphoto

Ако бъде осъден, ще получи забрана да посещава мачове

Установена е самоличността на фенът на "Локомотив" (Пд), уцелил с бутилка в главата вратарят на "Ботев" Даниел Наумов по време на дербито на 1 ноември, научи "24 часа" от запознати с разследването. Не става въпрос за хулиганска проява от тийнейджър, а за нарушение от 40-годишен запалянко. По неофициална информация той е задържан. Ако бъде осъден, той ще получи забрана да посещава спортни събития, може да му бъде наложен общественополезен труд и да преспи няколко дни зад решетките.

Даниел Наумов беше уцелен от летяща бутилка в 41-ата минута на дербито между "канарчетата" и "Локомотив", когато резултатът между двата пловдивски тима беше 1:1. Жандармерията влезе на терена, за да предотврати евентуални ексцесии от страна на ядосаните фенове, а мачът беше прекратен.

Собственикът на "Локомотив" Христо Крушарски нарече Наумов в деня на дербито симулант, а боса на "Ботев" - интригант. "Въобразява си, че той управлява БФС. И си позволява да нарича нашите футболисти с обидни думи", не му остана длъжен Илиян Филипов.

3 дни след проваленото дерби Българският футболен съюз отсъди служебна победа с 4:0 за "канарчетата". Освен загубата, "смърфовете" отнесоха 25 000 лв. глоба, а следващите три домакинства на "Лаута" ще се играят без публика. "Ботев" пък получи 13 000 лв. глоба за хулигански прояви.

