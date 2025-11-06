Задържаха фена на Локо, хвърлил бутилка по вратаря на "Ботев" на пловдивското дерби

Ако бъде осъден, ще получи забрана да посещава мачове

Установена е самоличността на фенът на "Локомотив" (Пд), уцелил с бутилка в главата вратарят на "Ботев" Даниел Наумов по време на дербито на 1 ноември, научи "24 часа" от запознати с разследването. Не става въпрос за хулиганска проява от тийнейджър, а за нарушение от 40-годишен запалянко. По неофициална информация той е задържан. Ако бъде осъден, той ще получи забрана да посещава спортни събития, може да му бъде наложен общественополезен труд и да преспи няколко дни зад решетките.

Даниел Наумов беше уцелен от летяща бутилка в 41-ата минута на дербито между "канарчетата" и "Локомотив", когато резултатът между двата пловдивски тима беше 1:1. Жандармерията влезе на терена, за да предотврати евентуални ексцесии от страна на ядосаните фенове, а мачът беше прекратен.

Собственикът на "Локомотив" Христо Крушарски нарече Наумов в деня на дербито симулант, а боса на "Ботев" - интригант. "Въобразява си, че той управлява БФС. И си позволява да нарича нашите футболисти с обидни думи", не му остана длъжен Илиян Филипов.

3 дни след проваленото дерби Българският футболен съюз отсъди служебна победа с 4:0 за "канарчетата". Освен загубата, "смърфовете" отнесоха 25 000 лв. глоба, а следващите три домакинства на "Лаута" ще се играят без публика. "Ботев" пък получи 13 000 лв. глоба за хулигански прояви.