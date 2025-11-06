ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно остава времето и през почивните...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21660419 www.24chasa.bg

Над 50% от билетите за олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо вече са продадени

932
Снимка: olympics.com/

Повече от половината билети за зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано и Кортина д'Ампецо вече са продадени, а до церемонията по откриването остават точно три месеца.

Организаторите на игрите от 6 до 22 февруари съобщиха за ДПА, че 850 000 от общо 1,6 милиона билета са изкупени. Около 50% от всички тях са били налични за по-малко от 100 евро, предава БТА.

По-голямо търсене има от Италия, следвана от Германия. Пропуските за хокей на лед, биатлон и ски бягане са с голямо търсене, а новият олимпийски спорт ски алпинизъм е почти разпродаден.

Също така няма повече индивидуални билети, а само пакетни оферти за различни спортове, включително ски алпийски дисциплини, кърлинг, ски скокове, бобслей и шейни.

Снимка: olympics.com/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание