Дебютант от кипърското първенство при младежите за Шотландия

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за предстоящата европейска квалификация с Шотландия на 18 ноември. Двубоят на стадион "Фър Парк" в Мадъруел е от 19,30 ч, българско време и ще бъде излъчен пряко в ефира на Diema Sport.

Дебютант е Иван Панков. Той е роден в София, като притежава и кипърско гражданство. Играе за "Красава" в Кипър.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари:

Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона), Мартин Янков (Хебър)

Защитници:

Теодор Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Тодор Павлов (Локомотив Пд), Димитър Папазов (Болоня), Ивайло Видев (Ботев Пд), Симеон Василев (Септември)

Полузащитници:

Петко Панайотов (ЦСКА), Цветослав Маринов (Спартак Вн), Иван Панков (Красава), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Спартак Вн)

Нападатели:

Георги Лазаров (Черно море), Никола Илиев (Ботев Пд), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Борис Димитров (Монтана)

След четири изиграни мача в квалификационна група В България заема третото място със 7 точки, а Шотландия е на четвърта позиция с 4. Лидер е тимът на Португалия с максималните 12 точки, следван от Чехия с 9.