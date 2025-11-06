ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите по карате заминаха за балканското в Хърватия

Състезателите от националния отбор, треньори и рефери заминаха за участие в Балканското първенство по карате за кадети, юноши и мъже/жени до 21 години, което ще се проведе от петък до неделя в Риека (Хърватия).

Делегацията включва над 70 състезатели от почти всички клубове в страната, които ще се борят за медалите на ката и на кумите заедно с връстниците си от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Гърция, Косово, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Турция.

Заявени са 1 230 спортисти от 13 държави, съобщават от Българска национална федерация карате.

