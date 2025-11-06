ЛеБрон близо до завръщане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Баскетболната звезда ЛеБрон Джеймс продължава възстановяването си и ще пропусне предстоящите пет мачоа на "Лос Анджелис Лейкърс", като евентуално може да се завърне в игра на 19 ноември за двубоя срещу "Юта".

Той продължава да тренира индивидуално, докато се възстановява от ишиас, засягащ долната част на гърба и дясната му страна. Следващата стъпка от постепенно завръщане към тренировъчен режим на Джеймс ще бъде участието му в занимания 5 на 5, съобщава ESPN.

В негово отсъствие "ЛА Лейкърс" започна сезона със седем победи и две загуби.