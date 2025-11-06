ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетел по делото "Коцев" поиска отстраняването м...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21661235 www.24chasa.bg

ЛеБрон близо до завръщане

1080
Лука Дончич и ЛеБрон Джеймс се поздравяват. Снимка: instagram.com/lakers/

Баскетболната звезда ЛеБрон Джеймс продължава възстановяването си и ще пропусне предстоящите пет мачоа на "Лос Анджелис Лейкърс", като евентуално може да се завърне в игра на 19 ноември за двубоя срещу "Юта".

Той продължава да тренира индивидуално, докато се възстановява от ишиас, засягащ долната част на гърба и дясната му страна. Следващата стъпка от постепенно завръщане към тренировъчен режим на Джеймс ще бъде участието му в занимания 5 на 5, съобщава ESPN.

В негово отсъствие "ЛА Лейкърс" започна сезона със седем победи и две загуби.

Лука Дончич и ЛеБрон Джеймс се поздравяват. Снимка: instagram.com/lakers/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание