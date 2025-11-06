Меси получи ключа на Маями от кмета на града

Осемкратният носител на "Златната топка" Лионел Меси беше удостоен с ключа на града от кмета на Маями Франсис Суарес, предава ESPN, цитирана от БТА.

Аржентинският футболист беше награден в сряда вечер по време на America Business Forum. Събитието се проведе в Kaseya Center - залата, която е дом на баскетболния отбор Маями Хийт.

"Имах желанието да връча този ключ на теб за всичко, което си направил за великия ни град, за държавата и за футболния свят. Благодаря ти", каза кмета на града по време церемонията.

"Искам да споделя нещо за нашия капитан, нашия номер 10. Това е малък подарък от този град. Това е "добре дошъл" не само за теб, но и за съпругата ти Антонела и прекрасното ти семейство, за да можете винаги да се чувствате у дома си тук", заяви съсобственикът на "Интер Маями" Хорхе Мас.

Меси се присъедини към американския тим през лятото на 2023 година. Още в първия си сезон, аржентинската звезда изведе клуба до първи трофей в историята му, спечелвайки Купата на Лигите (турнир, включващ отбори от първенствата на САЩ и Мексико).

В присъствието на аржентинеца, Интер Маями постигна рекорд за най-много точки в рамките на един сезон в Мейджър Лийг Сокър и добави още един трофей (Supporters' Shield) през 2024 година.

Индивидуалните награди на 38-годишния нападател от престоя му в американското първенство включват "Най-полезен играч" за 2024, както и приза за голмайстор на сезон 2025.

През месец октомври Меси преподписа с клуба за още три години.

"Благодаря ви, това е голяма чест за мен. Вярно е, че тук се чувстваме много обичани, много благодарни и много щастливи", бяха думите на Меси, след като получи ключа на Маями.