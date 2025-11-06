Висшата лига показа на испанската Примера защо е №1

Тимовете от Англия мачкат иберийците през тази година в Шампионската лига, клубният им коефициент вече е над 100

Английската Висша лига показа защо е най-силното първенство в света. И то нагледно срещу основния си конкурент - испанската Примера.

Тимовете от родината на футбола буквално преминават като на парад през иберийските си съперници до момента в Шампионската лига. И от 8 мача между клубове от двете най-силни първенства англичаните имат 7 успеха срещу само една загуба при голова разлика 16:4. Дори намиращият се в криза в английския елит “Нюкасъл” не остави шансове на традиционно силния тим на “Атлетик” (Билбао), за да покаже нагледно колко по-голяма е класата на отборите във Висшата лига, спрямо тези в Примера.

С газенето не само в Шампионската лига, а и в останалите турнири на УЕФА клубният коефициент на Англия вече е над 100. На второ място е италианската серия “А” - 88,66. Следва испанският елит - 82,57.

Иначе Ерлинг Холанд продължава да чупи един след друг рекордите. Норвежката голова машина на “Манчестър Сити” вкара веднъж при успеха 4:1 над бившия му “Борусия” (Д). И по този начин скандинавецът е единственият, който има отбелязани попадения в пет поредни мача в най-силния турнир на Европа. Серията на Холанд започна с две попадения в плейофа през пролетта срещу “Реал” и продължи през тази кампания срещу “Наполи”, “Монако” и “Виляреал”.

25-годишният Холанд има 54 попадения в 52 мача в Шампионската лига и нищо чудно след 4-5 сезона да задмине рекордьора Кристиано Роналдо. Португалецът е голмайстор на турнира със 141 гола.

Бившият футболист на “Черно море”, сега част от една от сензациите в Шампионската лига “Карабах”- Леандро Андраде (№15), вкара гол във вратата на “Челси”. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Победата над германците пък узакони убийствената форма на “Сити” като домакин в Шампионската лига. Играчите на Пеп Гуардиола в 23 мача няма загуба на своя “Етихад” от състезанието - 20 победи и 3 равенства, като 16 от успехите им са с повече от 2 гола разлика.

Фил Фодън пък изравни постижение на легендата на Италия Алесандро дел Пиеро. Английското крило отбеляза 2 пъти срещу “Дортмунд”, като шутовете му бяха извън наказателното поле. Това за последно бе сторено именно от бившия играч на “Ювентус” през далечната вече 2008 г. в двубой срещу “Реал” (М).

“Барселона” на Флик пък продължава да прави грешка след грешка, а играта в защитата на каталунците прилича на такава, все едно играят 10-годишни. Каталунците аха да се разминат от пореден резил, но все пак измъкнаха 3:3 от “Брюж” като гости. Домакините на 3 пъти повеждаха, но испанският първенец все успя да се върне в срещата. В последните си 9 мача във всички турнири “Барса” допуска попадение, което е нечувано за каталунците. Вундеркиндът в състава на Флик - Ламин Ямал, може да е на 18 г., но вече е участвал в 13 гола на отбора в Шампионската лига. Единственият, който е постигал това на подобна възраст, е Килиан Мбапе.

“Всичко, което се говори за контузията ми, е лъжа”, каза Ламин, за когото се говори, че има футболна болест.

Иначе сензацията в 4-ия кръг на турнира дойде от кипърския “Пафос”. Отборът, създаден преди 11 г., и който през миналия сезон с кански мъки елиминира ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите, записа исторически успех в Шампионската лига - би 1:0 “Виляреал”. Това бе историческа първа победа за клуб от острова на Афродита в най-комерсиалното състезание на Европа. А успехът на “Пафос” помогна на Кипър да се изкачи на 16-ото място в ранглистата на УЕФА. Ако продължи още едно напред, страната през следващата година ще има двама представители в Шампионската лига.