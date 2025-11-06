Арестуваният след дербито в Пловдив: Не съм хвърлял бутилка, бях там с жена си и децата (Видео)

Този човек прилича на мен, но категорично не съм аз, каза той на съдията, който му показа снимка на извършителя

Категорично присъствах на стадиона, но не съм хвърлял бутилка, понеже бях с двете ми деца и съпругата ми.

Това каза пред Районния съд в Пловдив 39-годишния Владислав Кълвачев, който е задържан за замерването на вратаря на "Ботев" Даниел Наумов с бутилка по време на дербито с "Локомотив" в събота. Ден след като самоличността му беше установена, той се изправи пред магистратите, за да преценят дали да му наложат наказание по закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Владислав Кълвачев скри лицето си с качулка на влизане в съдебната зала. Снимка: Мая Вакрилова

Съдия Иван Минчев го попита дали има татуировка от вътрешната страна на бицепса, а Кълвачев отговори, че има, но тя е продължение на такава от рамото му. А след това му показа снимка, на която Кълвачев отново отрече да е той.

"Този човек, който ми показахте прилича на мен, да, но не съм аз. Имам сериозна професия - асансьорен техник съм и не бих правил такова нещо. Това е недоразумение", каза Владислав Кълвачев.

Бутилката уцели главата на "жълто-черния" вратар Даниел Наумов в 41-ата минута на дербито между пловдивските грандове, когато резултатът беше 1:1. Срещата беше прекратена, а впоследствие БФС присъди служебна победа на "Ботев" с 4:0.

По-рано днес от полицията съобщиха, че самоличността на нарушителя, заради чието деяние беше спряно дербито между пловдивските грандове, е била установена вчера след обстоен преглед на видеозаписите и разпити на свидетели.