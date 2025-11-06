Треньорът на "Левски": Трябва ни победа и в София срещу "Осиек", тъй че нищо не е приключило

Треньорът на волейболния шампион при мъжете "Левски" Николай Желязков коментира успеха срещу хърватския "Мурса" в Осиек с 3:2 в първи мач от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Реваншът е в София на 12 тоември от 20 ч..

"Не смятам, че серията е приключила, тъй като при резултат 3:1 до голяма степен щяхме да сме фаворити, защото ни трябваха само два гейма. Сега ни трябва победа в София. Ще бъде трудно, имаме тежка програма, предстои ни мач в Бургас с "Дея", след това реваншът с "Мурса". Тежка ни е програмата, въпросът е да възстановим по най-добрия възможен начин момчетата, които взеха участие. Дано състоянието на Гордан Люцканов) не се е влошило много", каза специалистът пред клубния сайт на "сините".

"Това, което ми хареса, е, че ние изпуснахме четвъртия гейм, накрая имахме мачбол. Това може да се случи, не е задължително всеки мачбол да се печели. В такива моменти обикновено отборите или рухват, или остават концентрирани. Ние останахме концентрирани и успяхме да доиграем мача добре и в трудни моменти бяхме добре във всяка ситуация, което за мен е огромен позитив", завърши Желязков.