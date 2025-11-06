Божев сменя Вуцов в националния отбор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият вратар на ФК ЦСКА 1948 и сега на втория отбор на “Славия” (Прага) Алекс Божев ще смени бойкотиращия Светослав Вуцов в националния отбор за последните две квалификации с Турция и Грузия. Селекционерът Александър Димитров продължава да пази в тайна състава, който трябва да събере в понеделник на лагер.

Проблем е, че Божев реално не е играл от 27 септември, когато е бил мачът със “Збройовка” (Бърно). След това го наляга вирусно заболяване и дори не е тренирал. Иначе от началото на сезона има 9 двубоя за втория състав на чешкия гранд.

Божев по принцип бе викан в младежкия национален отбор, но Тодор Янчев обяви състава си и той липсва. На негово място е викнат Мартин Янков от “Хебър”. Другото ново име в отбора е на родения в Кипър полузащитник Иван Панков, който играе в “Красава”.

На 18 ноември младежите гостуват на Шотландия в Килмарнък в европейска квалификация.

Другите двама вратари са играещите в Испания Пламен Андреев от “Сантандер” и Александър Андреев от “Жирона”.

Нашите са трети в групата със 7 точки. Лидер е Португалия с 4 победи в 4 мача, а Чехия има 9 пункта. Шотландците са след нас с 4.