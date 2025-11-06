ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев ще награди посланика на Лондон в Либия, помо...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21663610 www.24chasa.bg

Божев сменя Вуцов в националния отбор

1624
Алекс Божев

Бившият вратар на ФК ЦСКА 1948 и сега на втория отбор на “Славия” (Прага) Алекс Божев ще смени бойкотиращия Светослав Вуцов в националния отбор за последните две квалификации с Турция и Грузия. Селекционерът Александър Димитров продължава да пази в тайна състава, който трябва да събере в понеделник на лагер.

Проблем е, че Божев реално не е играл от 27 септември, когато е бил мачът със “Збройовка” (Бърно). След това го наляга вирусно заболяване и дори не е тренирал. Иначе от началото на сезона има 9 двубоя за втория състав на чешкия гранд.

Божев по принцип бе викан в младежкия национален отбор, но Тодор Янчев обяви състава си и той липсва. На негово място е викнат Мартин Янков от “Хебър”. Другото ново име в отбора е на родения в Кипър полузащитник Иван Панков, който играе в “Красава”.

На 18 ноември младежите гостуват на Шотландия в Килмарнък в европейска квалификация.

Другите двама вратари са играещите в Испания Пламен Андреев от “Сантандер” и Александър Андреев от “Жирона”.

Нашите са трети в групата със 7 точки. Лидер е Португалия с 4 победи в 4 мача, а Чехия има 9 пункта. Шотландците са след нас с 4.

Алекс Божев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)