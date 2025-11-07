10 г. по-късно “Левски” пак първи у нас след 15 кръга в елита

“Левски” ще преполови редовната част от сезона като лидер в класирането без значение от развоя на дербито с ЦСКА. Мач №1 у нас е от 15-ия кръг на елита ни в събота. Преди двубоя “Левски” има аванс от 5 точки пред втория ЦСКА 1948, тоест и да паднат от “червените” на Христо Янев, няма как да бъдат свалени от върха.

“Сините” са лидери в първенството в тази фаза на шампионата, което не се е случвало отдавна. За да сме точни - 10 години. Това се случва през сезон 2015/2016, когато треньор на тима е Стойчо Стоев. Тогава “Левски” губи 2 мача до въпросния 15-и кръг, но все пак е лидер, като има аванс пред “Лудогорец”. Тогава, както и сега, у феновете имаше еуфория, че тимът им най-накрая ще спечели първенството след серия от няколко поредни победи. 2-3 кръга по-късно обаче столичани губят преднината си и разградчани поемат лидерството, като не го изпуска до края на сезона и триумфира отново у нас.

Въпросната кампания пък ще се запомни най-вече с изваждането на “Литекс” от тогавашната “А” група. Тогава отборът от Ловеч напусна терена точно в мач срещу “сините” и по-късно за наказание бе махнат от елита.

В същото време пред наставника на “сините” Хулио Веласкес почти няма въпросителни относно титулярния състав за дербито на България. Срещу ЦСКА испанският предводител на “сините” ще излезе в добре познания си състав. На вратата ще бъде несменяемият титуляр през този сезон Светослав Вуцов. Защитното каре ще бъде формирано от Оливер Кандем като десен бек. В центъра на отбраната ще са адашите Кристиан Димитров и Кристиан Макун. Отляво ще е Майкон. В средата на терена ще действат Гашпер Търдин и Акрам Бурас. По крилата ще са Марин Петков и Радослав Кирилов. Зад централния нападател Мустафа Санагаре пък ще е поставен Евертон Бала. Бразилецът трябва да замени контузения Мазир Сула.