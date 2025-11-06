ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев ще награди посланика на Лондон в Либия, помо...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21663733 www.24chasa.bg

Феновете на ЦСКА с шествие преди вечното дерби

928
Снимка: Георги Палейков

Феновете на ЦСКА организират шествие преди съботното дерби с "Левски" от 15-ия кръг на Първа лига. "Червените" запалянковци се събират на ул. "Цар Иван Асен" в 12:30 ч., а час по-късно тръгват към Националния стадион. Двубоят е с начален час 15,00.

"Армейци,

В събота от 12:30 ч. започваме да се събираме на едно добре познато място, а точно час по-късно ще потеглим към Националния стадион. Не закъснявайте!

Припомняме, че утре в 15:00 ч. ви очакваме пред базата в Панчарево, за да вдъхнем допълнителна сила и кураж на Ицо и футболистите. Ще се видим там!

До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от "Трибуна Сектор Г" в своя профил в социалните мрежи.

Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)