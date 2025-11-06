Британец елиминира Чепаринов на световната купа по шах

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гросмайстор Иван Чепаринов приключи във втория кръг участието си на Световната купа по шахмат за мъже в индийския град Гоа.

Българинът отстъпи с 4:6 точки след тайбрек пред най-възрастния останал играч в турнира - 53-годишния англичанин Майкъл Адамс.

Другият български участник на Световната купа Мартин Петров приключи участието си още в сряда. Той отстъпи с 0:2 точки пред поставения под номер 2 в схемата и шести в световната ранглиста Арджун Еригаиси от Индия.

Победителят в Световната купа ще бъде излъчен на 27 ноември, а наградният фонд на турнира, в който участват 206 шахматисти от цял свят, е 2 милиона долара.