ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев ще награди посланика на Великобритания в Либ...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21663756 www.24chasa.bg

Британец елиминира Чепаринов на световната купа по шах

820
Иван Чепаринов Снимка: FIDE

Гросмайстор Иван Чепаринов приключи във втория кръг участието си на Световната купа по шахмат за мъже в индийския град Гоа.

Българинът отстъпи с 4:6 точки след тайбрек пред най-възрастния останал играч в турнира - 53-годишния англичанин Майкъл Адамс.

Другият български участник на Световната купа Мартин Петров приключи участието си още в сряда. Той отстъпи с 0:2 точки пред поставения под номер 2 в схемата и шести в световната ранглиста Арджун Еригаиси от Индия.

Победителят в Световната купа ще бъде излъчен на 27 ноември, а наградният фонд на турнира, в който участват 206 шахматисти от цял свят, е 2 милиона долара.

Иван Чепаринов Снимка: FIDE
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)