Бойко Борисов със 7 гола за “Бистришките тигри”

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се развихри в последния мач на ветераните на “Витоша” (Бистрица) в столичното първенство срещу тима на “Житен” и неговият отбор спечели най-голямата си победа с 12:3. 66-годишният Борисов отбеляза 7 от попаденията на “Тигрите”, като се разписа по всякакъв възможен начин.

Два гола за хегемона при ветераните вкара шефът в “Левски” Христо Йовов, а по един вкараха Георги Пеев и близнаците Йордан и Веселин Миневи.

Така “Витоша” отново стана първенец на столичното първенство и продължава битката за републиканската титла. Отборът на Бойко Борисов така и не успя да загуби или запише равен от началото на шампионата.

Следващият съперник на тима от Бистрица е славният “Рилски спортист” (Самоков), който спечели първото място в първенството на София-област. След това идват мачовете за определяне на първенеца на Югозападна България.

Финалната четворка е от всички шампиони на зоналните съвети на БФС, като ще бъде теглен първо жребий за 1/2-финалите, а накрая се играе за титлата на неутрален терен. Във “Витоша” вече не помнят колко пъти поред са първенци за ветерани.

