Алекс Николов №1 в Италия за октомври, посвети приза на годеницата си

Българският волейболен ас и звезда на "Лубе" Александър Николов бе избран за най-полезен играч в италианската суперлига за месец октомври.

Николов, който бе реализатор номер 1 на световното първенство във Филипините, продължи страхотната си форма, като отбеляза 96 точки в първите четири мача на тима си - 80 точки през октомври.

В този период големият син на Владимир Николов бе избран за най-полезен и в два мача - при победите над "Гротадзолина" в първия кръг и над "Тренто" в третия. В общото класиране за реализатор българинът за момента е на второ място след белгиеца Фере Регерс.

"Доволен съм от начина, по който започнахме сезона с "Лубе Чивитанова". Наградата за най-полезен играч ме прави горд, тъй като тя е резултат на много жертви и работа. Това е значителна награда, който посвещавам на годеницата си Юлия, и е заслуга също на съотборниците ми. На тях им благодаря за подкрепата. За мен това е допълнителен стимул да давам най-доброто, което ще опитам и в мача срещу Верона в неделя", коментира Николов пред сайта на клуба.