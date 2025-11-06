Тен Хаг се завръща начело на "Аякс"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ерик Тен Хаг ще се завърне там, където процъфтя треньорската му кариера.

"Аякс" обяви официално, че се разделя с наставника Джон Хейтинга след серия от слаби резултати. Уволнението идва след домакинска загуба с 0:3 от "Галатасарай" в Шампионската лига.

Хейтинга бе назначен начело на гранда от Амстердам през лятото, но постигна само една победа в последните 7 мача във всички турнири. В Шампионската лига Аякс е на последното място от всички отбори без нито една точка и голова разлика 1:14. В Нидерландия е на 4-о място и се намира на 8 точки от лидерите "Фейенорд" и ПСВ.

Тен Хаг бе привлечен от "Аякс" в "Манчестър Юнайтед". Там бе уволнен, а същото се случи в "Байер" (Леверкузен), където този сезон изкара само 2 мача.

Сега медиите в Нидерландия тръбят в един глас, че се завръща в "Аякс".