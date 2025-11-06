ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роден в Украйна българин стана световен шампион по...

Тен Хаг се завръща начело на "Аякс"

964
Ерик тен Хаг

Ерик Тен Хаг ще се завърне там, където процъфтя треньорската му кариера.

"Аякс" обяви официално, че се разделя с наставника Джон Хейтинга след серия от слаби резултати. Уволнението идва след домакинска загуба с 0:3 от "Галатасарай" в Шампионската лига.

Хейтинга бе назначен начело на гранда от Амстердам през лятото, но постигна само една победа в последните 7 мача във всички турнири. В Шампионската лига Аякс е на последното място от всички отбори без нито една точка и голова разлика 1:14. В Нидерландия е на 4-о място и се намира на 8 точки от лидерите "Фейенорд" и ПСВ.

Тен Хаг бе привлечен от "Аякс" в "Манчестър Юнайтед". Там бе уволнен, а същото се случи в "Байер" (Леверкузен), където този сезон изкара само 2 мача.

Сега медиите в Нидерландия тръбят в един глас, че се завръща в "Аякс".

Ерик тен Хаг

