Роналдо: Аз съм идеален, и Бекъм го знае

Мегазвездата на саудитския "Ал Насър" Кристиано Роналдо коментира сравнението с бившия капитан на Англия Дейвид Бекъм в част от обширното си интервю за английския журналист Пиърс Морган.

И португалецът, и англичанинът се харесвани от жените. Първият обаче е категоричен, че изглежда по-добре.

„Бекъм има красиво лице и всичко останало е просто нормално. Но аз не съм нормален. Аз съм перфектен, идеален! Представете си ме с червени шорти на плажа. Мислите ли, че никой няма да иска да се срещне с мен? Ако с Бекъм се разхождахме по Копакабана, кой щеше да получи повече внимание? Аз, 100%. И Дейвид знае това отлично", казва 40-годишният Роналдо.

Бекъм нямаше успехите, които Кристиано постигна на терена, но пък вчера бе посветен в рицарско звание от крал Чарлс III и съответно стана сър.