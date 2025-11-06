ФИФА номинира 11 за №1 през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ФИФА публикува списъка си с 11 номинирани футболисти за наградата „Играч на годината" за 2025 г.

Те са: Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и Витиня от европейския шампион ПСЖ, Хари Кейн ("Байерн"), Килиан Мбапе ("Реал", М), Коул Палмър от световния първенец Челси", Педри, Рафиня и Ламин Ямал ("Барселона") и Мохамед Салах ("Ливърпул").

Очаквано в листата не са вече залязващите мегазвезди Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

Миналата година бразилският нападател на "Реал" Винисиус Жуниор спечели приза, като минимално утешение, че не взе "Златната топка". Тя отиде у европейския шампион с Испания Родри.