Джокович надви португалец за 1/2-финал в Атина и юбилейна победа

Новак Джокович Снимка: Ройтерс

Сръбската легенда в тениса Новак Джокович надви португалеца Нуно Боржеш 7:6 (1), 6:4 и се класира на 1/2-финал в турнира "Хеленик Чемпиъншип" в Атина, който е с награден фонд 766 715 евро.

Това е турнирът на Ноле, който се провеждаше в Белград, но след преместването му със семейството в гръцката столица заради конфликт с властимащите в родината му мачовете имат нова локация.

24-кратният шампион от „Големият шлем" достигна 199-ия си 1/2-финал в кариерата си, а също така записа юбилейна победа номер 200 в зала.

Следващият съперник на Ноле ще бъде победителят от мача между Маркос Гирон (САЩ) и Яник Ханфман от Германия, който елиминира нашия Иван Иванов при дебюта му на АТР турнир.

Другият полуфинал ще противопостави Себастиан Корда (САЩ) и Лоренцо Музети (Италия).

