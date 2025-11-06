Ще излезе ли "Лудогорец" от кризата - 0:0 с "Ференцварош" в Лига Европа (На живо)

Серийният шампион "Лудогорец" и унгарският първенец "Ференцварош" играят при 0:0 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят е в Будапеща.

Първата опасност в мача бе на сметката на разградчани. В 7-ата мин Филип Калоч подаде към Ерик Маркуш, който стреля, но встрани от десния страничен стълб на вратата на Денес Дибуш.

След това обаче играчите на Рой Кийн взеха инициативата. И до 30-ата мин на сметката си вече имаха 8 удара, 2 от които точни.

Хегемонът в последните 14 години се намира в тежка криза, и в първенство и в турнирите на УЕФА. И още не може да излезе от нея, въпреки смяната на треньора. След уволнението на Руи Мота, сега временно начело на разградчани е Тодор Живондов.

"Лудогорец" има една победа в Лига Европа, дошла при първото завъртане - 2:1 над "Малмьо". След това шампионът на България падна 2 пъти (от "Бетис" и "Йънг Бойс"). Следователно, ако иска да има шанс за плейоф в турнира - топ 24, днес трябва да вземе нещо от Унгария.

Интересното е, че родният първенец вече срещна дори 2 пъти "Ференцварош". Това се случи в пресевките на Шампионската лига. В първия мач в Разград двубоят завърши без голове. В Будапеща обаче унгарският тим победи 3:0.

За днешния мач с "Ференцварош" наставникът на "Лудогорец" оставя на пейката най-добрия в състава си - Ивайло Чочев.

Ето съставите на двата отбора:

"ФЕРЕНЦВАРОШ": 90. Дибуз, 27. Сисе, 28. Риймайкерс, 22. Шалай, 25. Макрецкис, 5. Кейта, 16. Зачариасен, 36. Каниховски, 20. Каду, 8. Пешич, 11. Юсуф

"ЛУДОГОРЕЦ": 1. Падт, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 14. Станич, 26. Калоч, 77. Маркус, 11. Видал