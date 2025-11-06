ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ференцварош" отказа "Лудогорец" и от Лига Европа

Трета победа за Арина Сабаленка на финалите в Рияд

Арина Сабаленка спечели и трите си мача в предварителната група на "Мастърс". Снимка: Ройтерс

Арина Сабаленка записа трета поредна победа в група "А" на финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд и завърши на първо място в групата си.

В последната си среща от предварителния етап на турнира представителката на Беларус се наложи с 7:6 (7:5), 6:2 над Коко Гоф от САЩ.

В другата среща от групата Джесика Пегула от САЩ се наложи с 6:2, 6:3 над Джасмин Паолини от Италия. 

В полуфиналите срещи водачката в ранглистата Сабаленка ще премери сили с Аманда Анисимова (САЩ), а Пегула се изправя срещу победителката в група "Б" Елена Рибакина от Казахстан.

Арина Сабаленка спечели и трите си мача в предварителната група на "Мастърс". Снимка: Ройтерс

