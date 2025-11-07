Бивш №1: Григор Димитров първо да се пребори със страха

Завръщането на Григор Димитров в тениса няма да е лесно не само заради претърпяната операция и дългото възстановяване. По-сериозен може да бъде психическият проблем, смята бивш №1 в световната ранглиста.

Носителят на 4 титли от “Големият шлем” Джим Къриър, който сега е телевизионен коментатор, говори след мача на Григор в Париж. На “Мастърс 1000” най-добрият български тенисист в историята победи Джовани Мпечи Перикар (Фр), но после предпочете да не играе срещу Данил Медведев (Рус). Димитров се появи на корта за официален мач след 112 дни заради скъсания гръден мускул в осминафинала на “Уимбълдън”.

“На Григор няма да му е лесно да си върне предишното чувство към топката, защото претърпя наистина много сериозна контузия. Всеки път, когато изпълнява удара, след който бе принуден да се откаже, той най-вероятно несъзнателно ще си мисли дали болката няма да се появи отново. В главата му сигурно ще нахлуват съмнения от рода на “Мога ли да се отпусна напълно и да ударя с всичка сила? Сигурен ли съм, че тялото ми ще издържи, без да пострада пак?”, смята Къриър.

В забавно видео Григор Димитров даде отговор как би описал живота си с термини от тениса.

“Втори шанс (може да се разбира и като втори сервис), топка на линията, къса топка, импулсивно решение според ситуацията”, каза бившият №3 в света. Неговата фондация стартира национална програма “Образование за здраве” в помощ на деца и младежи.