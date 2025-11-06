Обявиха националките за европейските квалификации

Старши треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева определи групата от 13 състезателки, които ще участват в предстоящите квалификации за Евробаскет 2027, съобщиха от федерацията ни.

Националките са в група Е с Черна гора, Украйна и Азербайджан.

Баскетболистките, избрани от Таня Гатева:

Гергана Иванова (Монтана 2003)

Карина Константинова (Келтерн/Германия)

Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)

Радостина Христова (Монтана 2003)

Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)

Илияна Георгиева (Фаенца/Италия)

Деница Манолова (Рилски спортист)

Янина Тодорова (Витербо/Италия)

Юлияна Вълчева (Батипаля/Италия)

Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)

Преслава Колева (Болцано/Италия)

Ивана Бонева (Рилски спортист)

Кайла Хилсман (Цървена звезда)

Българският национален тим се събира на 9 ноември, когато ще проведе първата си съвместна тренировка от 19.00 часа в "Арена София". На следващия ден отборът заминава за Баку, където на 12 ноември от 13.00 часа българско време ще изиграе първия си мач от квалификационния цикъл срещу домакините от Азербайджан.

След това българките ще пътуват до Рига, където на 15 ноември от 18.30 часа ще се изправят срещу състава на Украйна. Първият прозорец от квалификациите в група Е ще завърши с домакински двубой на 18 ноември от 19.00 часа в "Арена Ботевград", когато България ще приеме отбора на Черна гора.