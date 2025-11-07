ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чочев след 1:3 в Будапеща: Добре, че до почивката ни вкараха само веднъж

Ивайло Чочев е атакуван от двама противници. Снимка: Startphoto.bg

Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев, който влезе в 71-ата мин, говори след загубата с 1:3 от "Ференцварош" в мач от 4-ия кръг на основната фаза в Лига Европа.

„В последните двадесет минути от мача имахме добри ситуации и положения. Успяхме да натиснем отбора на "Ференцварош", но след контраатака вкараха за 3:1. Треньорите ще направят разбор и ще покажат къде сме сбъркали и ще се опитаме в другите мачове да играем по-добре.

През първото полувреме играха много по-добре от нас и имаха много положения. Добре, че успяхме да се оттеглим на почивка само при 0:1.

Да се надяваме, че още в неделя ще покажем това лице, което показахме в последните двадесет минути и ще победим "Арда", заяви националът.

Ивайло Чочев е атакуван от двама противници.

