Треньорът на "Лудогорец": Можеше да вземем нещо, но и да загубим с повече

Временният треньор на "Лудогорец" Тодор Живондов коментира загубата с 1:3 от "Ференцварош" в двубой от 4-ия кръг на основната фаза в Лига Европа. Специалист пое цялата отговорност за поражението в унгарската столица.

„Искам да поздравя футболистите, изпълниха всичко, което бях планувал. Ако има нещо, което не се получаваше, те нямат вина. Аз нося отговорност. Имаше много неща, които трябваше да се случат по различен начин. Те се постараха да изпълнят всичко, което им беше зададено. Не мога да кажа, че е трудно. Трябва да се взимат верни решения във всяка секунда. "Ференцварош" е силен отбор. Можеше да постигнем и по-добър резултата, но и да загубим с повече.

Въпрос на време беше да започнем да рискуваме. Тогава оставяхме прекалено много пространства, което значеше, че сме на една ситуация да ни вкарат трети гол. Можеше някои неща да се случат по-добре, но това зависеше от мен, а не от футболистите", каза Живондов.