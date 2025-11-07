ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българският №1 в света най-вероятно ще получи покана да играе в Джеда

Иван Иванов Снимка: Startphoto

Иван Иванов е №1 в тениса при юношите, но почти сигурно ще има възможността да се сравнява с най-добрите от следващото поколение.

Шампионът от “Уимбълдън” и US Open най-вероятно ще получи покана за турнира на звездите до 20-годишна въраст NextGen ATP Finals в Джеда (Саудитска Арабия) от 17 до 21 ноември.

Титлата са печелили Стефанос Циципас, Яник Синер (година по-късно стана шампион на Sofia Open), Карлос Алкарас, а миналия сезон спечели бразилският талант Жоао Фонсека.

Турнирът е известен с нестандартния си регламент и по-специалните правила, които правят мачовете (в 3 от 5 сета до 4 гейма) по-атрактивни за публиката, която може свободно да се движи по време на разиграванията.

Иван Иванов Снимка: Startphoto

