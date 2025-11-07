В “Макларън” предпочитат титла за Норис

Титлата във Формула 1 ще се реши в последните състезания от сезона, но в “Макларън” вече са преценили кой от двамата им пилоти е по-подходящ за шампион.

Според бившия шеф Бърни Екълстоун изборът е Ландо Норис. Британецът води с точка пред Оскар Пиастри.

“В началото на годината смятах, че младият австралиец ще бъде новият световен шампион. Имах усещането, че ще вземе титлата без проблеми, но явно нещо му пречи. Не знам какво точно, възможно е и от “Макларън” да са възприели подобна политика. Доколкото съм наясно, вътре в отбора има проблем при избора между пилотите.

От маркетингова гледна точка Ландо Норис е за предпочитане, тъй като отговаря на условието да се държи като световен шампион и истинска голяма звезда. От тази гледна точка той ще е по-полезен в сравнение с Оскар Пиастри”, коментира Екълстоун.

