На 10.ХI. обявяват треньора на волейболистките, ще е пак италианец май

Марчело Абонданца при първия си престой начело на България СНИМКА: 24 ЧАСА

Комисията на федерацията по волейбол в състав - президентът Любомир Ганев на централата, вицепрезидентът Илия Динков, отговорникът за националните отбори Николай Иванов и Сашо Йовков, ще обяви в понеделник, 10 ноември, новия селекционер на дамския ни тим.

През тази седмица бяха изслушани тримата кандидати - Радослав Арсов, Иван Петков и италианеца Марчело Абонданца.

Те представиха своите концепции и програми за развитие на отбора.

В понеделник ще има заседание на управителния съвет, на което ще се направи и съобщи изборът.

Фаворит за поста е Абонданца, който вече веднъж води волейболистките ни - от 2011 до 2014 г.

Иван Петков също има период начело на състава - от 2018 до 2021 г. Арсов е с богат опит на клубно ниво от Франция и Русия, а в дамския държавен тим има престой като асистент.

През тази година националките бяха водени от легендата от Антонина Зетова, която се оттегли след провала на световното.

Начело на мъжете ни повече от успешно работи именно италианец. Джанлоренцо Бленджини изведе България до второ място в света.

