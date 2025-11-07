България може да приеме европейското по бокс догодина

България има реален шанс да е домакин на европейското първенство по бокс за мъже и жени догодина. Това разкри президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински.

„През годините нашата федерация се доказа като отличен организатор. С екипа ни успяхме да проведем редица големи шампионати, включително европейско за жени, за мъже и жени до 23 години, за младежи, юноши и девойки. Купа „Странджа" винаги е била своеобразно мини световно първенство и всички са оставали очаровани от нивото, което сме показвали. Работим отлично с колегите от World boxing и European boxing, така че имаме самочувствието, знанията и уменията да се справим с Европейско първенство за мъже и жени. Затова и вярваме, че ще получим това признание и тази отговорност догодина", обобщи ситуацията г-н Инински.

Шампионатът на Стария континент ще се проведе през септември, а Българска федерация бокс, с подкрепата на Министерството на спорта и Столична Община, изпълнява всички критерий, за да може да го организира в София.

От родната федерация ще влязат в заключителни разговори в следващите дни с ръководствата на World boxing и European boxing. Голямата цел е те да бъдат завършени успешно и в края на месеца България да бъде утвърдена като домакин на едно от най-значимите събития в света на бокса за 2026 година.

Това ще бъде първо домакинство от такъв ранг за страната ни под егидата на новопризнатата от Международния олимпийски комитет организация World boxing. То още веднъж ще утвърди силните позиции, които президентът Красимир Инински и ръководството на БФ Бокс изградиха за толкова кратък период. За България пък ще е втори голям турнир, който ще се проведе на наша територия за годината, след Купа „Странджа" през февруари.