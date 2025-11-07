"Дея" чака иранец за дербито с "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Дея" чака иранец за дербито срещу шампиона "Левски" от третия кръг в Супер Волей в събота в зала "Бойчо Брънзов".

211-сантиметровият централен блокировач Мохамад Реза Хозоори е заминал за родината си за регулярна справка, свързана с военна служба на младежи от страната.

Дългучът, който завърши с 12 точки за бургазлии при успеха с 3:2 срещу "Дунав" в Русе през уикенда, трябва да се завърне в Бургас в сряда, след полет от Техеран до Истанбул.

Очакваният дебют с екипа на "Дея" на младежкия национал до 22 години Георги Бъчваров се отлага. 204-сантиметровият диагонал е счупил пръст на забиващата дясна ръка на тренировка в понеделник и е аут минимум за месец.

"Дея" пуска гратис пенсионери и учащи се на мача с Левски", а масовите билети са по 5 лева.

"Готвим се за битка срещу шампионите", обявиха в един глас пред "24 часа" асовете на "Дея" Георги и Валентин Братоеви.