Дъждовете продължават и на 7 ноември

23-годишна дама ще става мащеха на Ламин Ямал

Мунис Насрауи с избраницата си Снимка: инстарграм

Бащата на вундеркинда на "Барселона" и Испания - Мунир Насрауи, ще се сдобие с нова жена.

35-годишният Насрауи обяви официално годежа си с 23-годишната си приятелка, която нарича "моето захарче".

Така тя скоро ще стане мащеха на 18-годишния Ямал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Мунис Насрауи с избраницата си Снимка: инстарграм

