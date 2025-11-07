23-годишна дама ще става мащеха на Ламин Ямал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бащата на вундеркинда на "Барселона" и Испания - Мунир Насрауи, ще се сдобие с нова жена.

35-годишният Насрауи обяви официално годежа си с 23-годишната си приятелка, която нарича "моето захарче".

Така тя скоро ще стане мащеха на 18-годишния Ямал.