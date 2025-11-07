Световен вицешампион на България блести във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В първи мач от 5-ия кръг на френския волейболният ни национал Венислав Антов имаше солиден принос за 4-ата победа на "Туркоан", в който премина през лятото от "Левски".

21-годишният диагонал бе най-резултатен за домакинския успех с 3:0 (25:23, 30:28, 25:18) над "Тулуза", завършвайки със 17 точки (2 аса).

Така от 5-те мача до момента световният вицешампион от Филипините 2025 вече има 81 точки.

С 4 победи, 1 загуба и 11 точки "Туркоан" е втори във временното класиране преди изиграването на останалите срещи от кръга. Първи също 11 точки и мач по-малко е "Тур".