Световен вицешампион на България блести във Франция

Венислав Антов Снимка: "Туркоан"

В първи мач от 5-ия кръг на френския волейболният ни национал Венислав Антов имаше солиден принос за 4-ата победа на "Туркоан", в който премина през лятото от "Левски".

21-годишният диагонал бе най-резултатен за домакинския успех с 3:0 (25:23, 30:28, 25:18) над "Тулуза", завършвайки със 17 точки (2 аса).

Така от 5-те мача до момента световният вицешампион от Филипините 2025 вече има 81 точки.

С 4 победи, 1 загуба и 11 точки "Туркоан" е втори във временното класиране преди изиграването на останалите срещи от кръга. Първи също 11 точки и мач по-малко е "Тур".

Венислав Антов Снимка: "Туркоан"

