Български таланти спечелиха титла и 5 медала на турнир в академията на Надал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младите български таланти спечелиха шест медала на международните финали от веригата Kinder в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания.

Днес Татиана Чушева стана шампионка в утешителната надпревара при момичетата до 12 г., Красимир Мартинов завърши на второ място в турнира на двойки при момчетата до 10 г., а Красимир Ангарски вицешампион в утешителната надпревара при момчетата до 10 г.

Вчера българчетата спечелиха още три медала на сингъл. Александър Гендов при момчетата до 12 г. и Мария Милкова при момичетата до 10 г. завършиха на второ място, а Никол Бюлбюлева при момичетата до 12 г. е трета.

За девети пореден път България участва във веригата. В календара на БФТ за 2025 година, се проведоха 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. Първите двама от Мастърс турнирите при момчетата и момичетата до 10 и 12 г. пък се класираха за международните финали.

Участието на български тенисисти на турнира бе осигурено от Българска федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата "Тенисът - Спорт за всички".

Ето българските представители на турнира:

Момчетата до 10 г.: Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) и Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София).

Момичетата до 10 г.: Мария Милкова (ТК "Велто", гр.Варна) и Петрея Гугуманова (ТК "Малееви", гр.София).

Момчета до 12 г.: Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Момичетата до 12 г.: Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Треньори на българчета на турнира бяха Серафим Грозев и Марсел Радев.