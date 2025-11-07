Най-накрая Александър Димитров обяви състава за последните световни квалификации

Най-накрая селекционерът на България Александър Димитров обяви състава за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия, които са последни. На 15 ноември от 19 ч нашите гостуват на Турция в Бурса на стадион "Ататюрк", а на 18 ноември от 21,45 ч. посреща Грузия на Националния стадион "Васил Левски".

Футболистите ще започнат да се събират в неделя, а същинската работа стартира на следния ден.

Методът за обявяване на състава е новаторски, като за първи път играчите от чужбина и тези от Първа лига са анонсирани заедно.

По принцип гастарбайтерите винаги са ясни 2 седмици преди първия мач. То и сега е било така, но имената им не бяха съобщени, както се правеше дълги години. А и самият Димитров постъпи така при дебюта си миналия месец.

При новия тертип интересно защо сайтът на БФС обявява пълен списък, тъй като 2 дни преди сбора едва ли може да има друг, като досега е нямало.

Иначе след отказа на Светослав Вуцов от "Левски" при този щаб на държавния тим (оплака се от тормоз, което категорично бе отречено) в състава има двама нови вратари (освен Вуцов отпада и Димитър Шейтанов, "Септември").

Това са Алекс Божев (Славия, Прага II), за който "24 часа" писа, и пазещият силно за "Ботев" (Вр) Димитър Евтимов. За него това не е първа повиквателна.

В състава е капитанът на "Лудогорец" Антон Недялков, който странно защо отсъстваше миналия месец.

В състава не е Лукас Петков, който играе много силно за "Елверсберг" във Втора бундеслига, но в националния не му се дава шанс. Така и за момчето е по-добре да не се потиска при екскурзионните за него пътувания.

Ето и пълният списък с повикани играчи:

Вратари

Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници

Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)

Полузащитници

Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели

Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце)