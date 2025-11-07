Веласкес преди ЦСКА: Ще изцедим и последната капчица пот, за да зарадваме феновете с победа

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес говори преди мача с ЦСКА и обеща максимално раздаване в двубоя.

„Не съм съгласен напълно, че моментната форма няма значение. Тя винаги има огромно значение. Оттук-нататък е ясно какъв емоционален заряд носят такива мачове като утрешния. Както и във всички мачове досега влизаме с отговорност, отдаденост и работим по същия начин, по който работим всяка една мачова седмица. Очевидно ще вземем под внимание силните и слабите страни на съперника и със сигурност ще искаме да проведем мача в руслото, което устройва нас. Ще се опитаме на терена да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника", започна Веласкес.

Той коментира и темата с контузените в отбора. „Със сигурност Фабиен отпада. Сула се развива добре ситуацията тази седмица. В началото му се наложи да възстанови добре, след което да извърши различен вид работа. Във вчерашния ден взе участие в тренировката, но тя бе с по-ниско натоварване, но след това направи допълнително натоварване и се развива добре. Ще преценим как да процедираме. Имаме 1-2-ма играчи с по-голяма мускулна умора, но не става въпрос за контузии. Ще анализираме тяхното състояние и ще вземем решение", продължи Веласкес.

„Фокусът ни е върху това как изглежда като цяло отборът на ЦСКА. Разбира се, винаги се обръща внимание върху някои индивидуалности. Говорим за отбор със сериозен потенциал и трябва да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон. Това им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно съм, че разполагат в последната четвърт на терена с изключително добри футболисти. Показаха добри игри в последните мачове, по-убедителни, по-консистентно изглеждат. Разбира се, трябва да отбележа футболисти като Годой и Питас, на които ако оставиш пространства ще страдаш. Ще отдадем огромно внимание на това как ще изглеждаме ние. Имаме огромно доверие на всички играчи. Оттук-насетне ще се опитаме да изглеждаме максимално добре и да покажем силните си страни. Наясно съм с тези, които ще започнат утре мача", продължи испанският треньор.

„Единственото, което си прилича сега и предния мач с ЦСКА, е имената на отборите. Ние бива да забравяме, че в даден мач има значение профила на играчите и взаимодействието между тях. В нашия отбор също имаме промяна в състава. Различни са моментите, в които се намираме в сезона. Единственото, по което си приличат двата мача, са емоциите, които се създават. Това, което бих искал да е различно е положителен резултат в наша полза", каза още той.

„Както вероятно сте разбрали целият ми фокус е върху мача. Интерес от Русия, Танзания, Испания или където и да е няма да отделя и минута да мисля за такова нещо. Надявам се да има интерес към нашите играчи, защото това означава, че се справят добре на терена. Но фокусът е друг предвид това, което представляваме ние тук в „Левски". Не виждам смисъл да говоря сега за трансфери. Тази седмица отново тренирахме много добре, това е истината. Както го правим всяка една седмица. Трябва да сме осъзнати какво правим отвъд огъня в очите. Искам да сме достатъчно свежи, за да изпълним нещата, които трябва. Искам да останем в баланс", продължи Веласкес.

„По един и същ начин гледам и на младите, и на опитните футболисти. Не обръщам внимание на възрастта, търся баланс в състава, който ще започне срещата. Интересува ме на терена да са тези, които ще се представят най-добре. Не съм сравнявал бюджета на двата клуба. Казах само, че ЦСКА има голям бюджет. Фокусирам се върху моя отбор и не правя сравнения с другите. Представям голям клуб с голяма история, наше задължение да сме по този начин всеки ден и да се представяме на нивото, което изисква от нас емблемата на клуба. Не само в мача срещу ЦСКА, а и във всички трябва да изглеждаме така, както ни задължава емблемата. Много уважавам противника, но фокусът е върху моя отбор", коментира Веласкес.

„Всички тренировки няма как да гледате. Там е ключът защо не можете да познаете състава ми. Имаме изключително голямо доверие във всички футболисти. Не го казвам просто така пред вас, показваме и на терена, че е така. Почти всички имат достатъчно игрови минути, но не е нещо нормално, обичайно, но всички са на разположение и емоционално, и кондиционно да вземат участие. Доброто състояние ни дава тази широчина и възможност за избор. Благодаря на феновете от цялото си сърце. За мен това, което е важно относно коментарите, че ще има много хора на стадиона, изключително важно за мен е начинът, по който ни подкрепят, когато сме гости в друг град. Всички усилия, които полагат да са там. Също така мачове, когато времето е било лошо, подкрепата им е била винаги невероятна. Затова не само във връзка с утрешния мач трябва да сме много благодарни за подкрепата. Това изисква от нас да сме още по-отговорни към каузата. До последна капчица пот, която можем да изцедим", завърши Веласкес.