2000 полицаи за дербито "Левски" - ЦСКА утре, може временно да се спре движението в центъра

За предстоящото вечно дерби между „Левски" и ЦСКА утре Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Министерството на вътрешните работи (МВР) ще предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира реда и пътната безопасност на територията на столицата. Това каза пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор "Масови мероприятия" към СДВР.

Двубоят от 15-ия кръг на Първа лига е утре от 15 часа на Националния стадион „Васил Левски".

Около 2000 полицейски служители ще охраняват дербито. Сред тях са полицаи от Областните дирекции на МВР, Главна дирекция „Жандармерия, специализирани операции, борба с тероризма" (ГДЖСОБТ), както и от СДВР.

Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от крайните квартали на София от сутринта. В централната градска част и около стадиона ще бъде по-засилено и по-видимо. Около обяд спортното съоръжение ще се обособи с полицейска лента и парапети. Феновете ще бъдат пропускани през контролно-пропускателни пунктове срещу билет и лична карта, допълни Георгиев. Няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина, ще се използват всички камери за видеонаблюдение за установяване на нарушители. Възможно е също временно да има спиране на движението в централната част на града.

В деня на футболната среща има заявено шествие в 12:30 часа, за което е направена организация при нас, други събития до момента няма, добави Георгиев.

По отношение на новия Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който беше приет в парламента на първо четене вчера, Георгиев заяви, че в него са предложени добри практики, но трябва да се поработи върху критериите. Определено, когато има по-тежки санкции и се налагат по-тежки мерки на правонарушителите, това води до по-лесно за нас опазване на обществения ред, каза той. Адмирирам по-тежки санкции към нарушителите на обществения ред, допълни Георгиев.