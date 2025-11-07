Пуснаха билетите за европейското по волейбол в България догодина (вижте цените)

България, в ролята си на домакин на едно от най-големите спортни събития на догодина, официално открива продажбата на билети за мачовете от европейското първенство по волейбол за мъже – Евроволей 2026 (9-22 септември 2026 година). Билетите са достъпни в мрежата на Eventim.

Нашият национален тим – световен вицешампион от последния Мондиал – ще има възможността да зарадва феновете у дома с нови силни изяви в зала „Арена София". Шампионатът ще се проведе в Италия, България, Финландия и Румъния, като София е домакин на Група В, където България ще се изправи срещу Полша, Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев закупи първия билет за откриващия мач – символичен старт на големия волейболен празник.