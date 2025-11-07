ЦСКА отбеляза 52 г. от паметна победа над "Аякс"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На днешния ден през 1973 година ЦСКА побеждава и отстранява трикратния европейски клубен шампион "Аякс".

"Момчетата на Симолията извършват истински подвиг и елиминират с 2:0 (след продължения) считания за еталон във футбола легендарен холандски тим.

След три поредни години на върха на Стария континент "Аякс" е детрониран от българските "армейци"! Геройство, с което продължаваме да се гордеем и днес - 52 години по-късно", се казва в информацията на клубния сайт на "червените".

"Отбор, който не трябва да забравяме: предвождани от своя невероятен треньор Манол Манолов, с капитан Димитър Пенев, вратар Йордан Филипов и полевите смели сърца Иван Зафиров, Божил Колев, Цоньо Василев, Аспарух Никодимов, Борислав Средков, Цветан Атанасов, Петър Жеков, Димитър Марашлиев, Георги Денев, Пламен Янков, Стефан Михайлов.

Головете за историческия успех бележат Христо Марашлиев и Стефан Михайлов, а победата на ЦСКА отеква в цяла Европа.

За първи път български клуб отстранява действащия европейски шампион! Но не и за последен... Скоро след това ще последват и митичните „армейски" победи над "Нотингам" и "Ливърпул", които ще превърнат ЦСКА в запазена футболна марка на континента", пише още клубният сайт.