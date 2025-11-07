Икономическа полиция дебне за фалшиви билети на вечното дерби

Във връзка с големия интерес към двубоя между „Левски" и ЦСКА утре са предприети всички мерки на трибуните на Национален стадион „Васил Левски" да не бъдат допускани зрители без билети или с фалшиви такива, съобщават "сините", които са символичен домакин на вечното дерби.

На работна среща между СДВР и представители на двата клуба бе уточнен пропускателният режим за двубоя на Национален стадион „Васил Левски". На изградените контролни пунктове в района на спортното съоръжение представители на полицията ще извършват щателна проверка на всички привърженици, като такива без билет за срещата няма да бъдат допускани към входовете на стадиона.

Представители на икономическа полиция и Eventim ще следят стриктно за истинността на входните талони, като привърженици с фалшиви билети няма да бъдат допускани до входовете на стадиона. СДВР ще предприеме необходимите мерки срещу лицата предоставящи фалшиви билети за двубоя.

Входовете на Национален стадион „Васил Левски" ще бъдат отворени в 13,00 часа, а срещата стартира в 15,00 ч.