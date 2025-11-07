ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на ЦСКА надъхаха отбора преди вечното дер...

"Барселона" тренира пред 22 хил. души на "Камп Ноу"

СНИМКА: РОЙТЕРС

Играчите на "Барселона" се върнаха символично на реконструиращия се стадион "Камп Ноу" за първи път от две години насам, като направиха открита тренировка пред част от привържениците си, обявиха от клуба.

Заниманието се проведе тази сутрин, като феновете, които имат абонаментни карти, платиха 5 евро, за да го гледат, а цената за всички останали бе 10 евро. На трибуните се събраха 22 хиляди привърженици, които гледаха Ламин Ямал и компания, а събраните приходи отиват за проекта "Пулсерас Блаугранас", който събира пари за менталното здраве на хоспитализирани деца и подрастващи.

Стадион "Камп Ноу" е затворен от 2023 за реконструкция, като проектът струва близо 1,5 милиарда евро.

Спортното съоръжение е далеч от завършен вид, като много зони все още са недостъпни, няма поставена козирка навсякъде и продължават довършителните работи. Малко вероятно е "Барселона" да получи разрешение да играе на "Камп Ноу" до края на календарната година, дори при намален капацитет, като вероятно откриването, което вече се отлага няколко пъти, ще бъде за 2026.

СНИМКА: РОЙТЕРС

