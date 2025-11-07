Почина бившият футболен съдия Хугас Месропов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Едно от знаковите имена в българското съдийство - Хугас Месропов, е починал. Това съобщава "Народен спорт":

"Напусна ни Хугас Месропов, дългогодишен футболен съдия и спортен деятел. Ще остане в спомените ни, като рефер на едни от най-значимите футболни дербита у нас.

Той е роден на 13.07.1947 г.

Играе като халф в „Спартак" (Вн) в периода 1965-68, 1969-75 г. и има 71 мача и 5 гола за клуба в „А" група. Преди това е в „Локомотив" (Вн), а през сезон 1968/69 г. е в „Светкавица" (Търговище).

След приключване на своята състезателна кариера Хугас Месропов става един от водещите футболни рефери в България. Той е ръководил 73 мача в „А" група в периода 1985-93 г.

Хугас Месропов е и член на Сдружение „Стратегия за развитие на футбола в град Варна"."