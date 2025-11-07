ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Левскарите със символ на превенция за мъжкото здраве върху екипите за дербито утре

1428
Шефът на школата Елин Топузаков показа какъв ще е екипът утре. Снимка: "Левски"

От "Левски" обявиха, че играчите на тима отново ще се включат в инициатива, която има за цел да обърне внимание на мъжете към тяхното здраве и нужната превенция. Нейният символ ще бъде върху екипа на "сините" за вечното дерби с ЦСКА утре.

"В навечерието на най-чакания мач в България "Левски" застава зад инициатива, която е много по-голяма от футбола.

За поредна година ние, като социално отговорен клуб, подкрепяме инициативата "Мовембър". Месец ноември е посветен на мъжкото здраве и превенцията на тежки заболявания като рак на простата и рак на тестисите.

Ще изразим своята принадлежност към това движение, като поставим символа на "Мовембър" - мъжките мустаци на единия ръкав на официалния екип и ще играем с тях по време на мача с ЦСКА.

Надяваме се нашето участие в инициативата да помогне повече мъже да обърнат внимание на здравето си. Защото то е най-важното в живота", написаха от "Герена".

