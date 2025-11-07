Куп треньори отказали да поемат “Лудогорец” в кризата

В Унгария се радват на лесния мач от Лига Европа с разградчани

“Лудогорец” е получил куп откази от треньори, които не се наемат да поемат хегемона в родния футбол след кризата, в която го прати странният избор на ръководството с португалеца Руи Мота.

Според отлично информиран източник е звъняно дори на Димитър Димитров-Херо, който обаче има договор с пловдивския “Ботев” и директно е отказал офертата.

В Разград по неясни причини изгониха Игор Йовичевич, след като той изведе тима до дубъл през миналия сезон. Един от доводите беше, че отборът не играел силно и доминантно като през миналите шампионати.

Руи Мота дойде с целия си щаб от арменския “Ноа” и показа, че може да се играе още по-зле от времената на Йовичевич. В момента отборът е на 11 точки от лидера в първенството “Левски” и почти се е простил с шансовете да постигне световния рекорд по поредни титли. Защото в България само чудо може да стопи подобна разлика при наличието на толкова пълнеж в т. нар. роден елит.

Търсенето на треньор продължава, като се очаква все пак някой да поеме разбития тим.

Разградчани вече са с малки шансове и да продължат напред в Лига Европа, след като загубиха с 1:3 гостуването си на “Ференцварош” и вече са на 30-о място в класирането на шампионатната фаза.

Всички в Унгария отбелязват, че не са очаквали толкова лесен мач, като “Лудогорец” доста рядко създаваше нещо на терена. За цял мач бяха отправени само два точни удара към вратата на унгарците, като единият бе голът на Сон. В същото време “Ференцварош” се отчете с цели 7, като единствено Сержио Пат запази резултата с 4 спасявания.

Реално в Будапеща дори не обръщат толкова внимание на победата, отколкото на новината, че Роби Кийн е един от фаворитите да поеме “Селтик”. Според букмейкърите наставникът на “Ференцварош” е втори фаворит за шотландския гранд след Анге Постетоглу.

“Селтик” е в абсолютно същата криза като “Лудогорец”. Доминаторът в Шотландия е на 9 точки в класирането от “Хартс”, но е с един мач по-малко. В Лига Европа има една точка пред разградчани, като също е извън местата, които дават право за участие в директните елиминации.

В последния си мач бившият тим на Стилиян Петров бе попилян с 3:1 от изненадващия лидер “Мидтиланд”. Датчаните са единственият тим, който няма загубена точка от началото на шампионатната фаза.

Кирил Десподов изигра 62 минути при победата на ПАОК с 4:0 над “Йънг Бойс”, но до смяната му резултатът бе само 1:0. След това съотборниците му се развихриха и вкараха оше три гола.

“Абърдийн” с националния вратар Димитър Митов спечели първа точка в шампионатната фаза на Лигата на конференциите, като записа 0:0 при гостуването си на АЕК в Ларнака. Това бе първа суха мрежа за Митов в Европа този сезон.

В този турнир се получи и невероятната драмата на двубоя “Лозанспорт” - “Омония”.

Всичко си вървеше кротко към 1:1, когато в 6-ата минута на добавеното време съдияга Едгарс Малцевс видя дузпа за домакините. Това предизвика бурна реакция от играчите на кипърския гранд, които отнесоха четири жълти картона за протестите си, като първи бе предупреден треньорът им Хенинг Берг. 10 минути след като изтече редовното време Оливие Кустодио се нагърби да изпълни дузпата, но вратарят Франсис Узохо я спаси.

