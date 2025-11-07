Лидер в тима на "Левски" иска в Шампионската лига през лятото

Мечтая да обиколя доста европейски столици в мачове за Шампионската лига. Така отговори халфът на “Левски” Георги Костадинов на въпрос къде иска да ходи с новия клубен автобус. А думите му значат само едно - той вярва, че “сините” най-накрая могат да бутнат хегемонията на “Лудогорец”. Преди днешното вечно дерби “Левски” има аванс от 5 точки пред втория ЦСКА 1948 и 11 пред разградчани, които обаче са с мач по-малко.

Най-опитният в състава на Веласкес сподели още, че плановете му за дербито с ЦСКА са “сините” да спечелят поредни три точки, които да отпразнуват след края на двубоя.

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес пък отличи двама от тима на ЦСКА. И това са нападателите на “червените” - Йоанис Питас и Леандро Годой.

“Смятам, че моментната форма на отборите винаги има значение. Оттук нататък е ясно какъв емоционален заряд носят такъв тип мачове. Винаги се обръща внимание и на някои детайли от индивидуалното представяне на футболистите. Говорим за отбор, който има сериозен потенциал. Да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон, което им позволява да имат качество в състава”, каза Веласкес.

Той потвърди информацията, че Карл Фабиен няма да играе днес срещу “червените”. Получилият контузия миналия кръг Мазир Сула обаче ще бъде в групата. Плеймейкърът се възстановява от травмата, но по всяка вероятност ще започне мача от пейката.

“Наясно съм с тези, които ще започнат мача. Единственото, по което си приличат двете ситуации, са имената на отборите. Всичко останало е различно. Фокусирам се върху моя отбор. Представяме изключително голям клуб, с голяма история. Наше задължение и отговорност е да сме така всеки ден и да се представяме на нивото, което изисква от нас емблемата на клуба. Не само в мача срещу ЦСКА, а във всички мачове е така. Изключително много уважавам противника и фокусът е върху моя отбор”, добави още Веласкес.