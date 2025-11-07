ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първи медал за България от световното по самбо в Киргизстан

Анна-Мария Манушева (втората от дясно на ляво) СНИМКИ: FIAS

Анна-Мария Манушева донесе първи медал за България на световното първенство по самбо в Бишкек (Киргизстан).

Манушева стигна до бронза в категория до 65 килограма в откриващия ден от състезанията.

Тя стартира с успех над Намуундалай Алтанхундага (Монголия) с 3:0, след което се справи и с украинката Юлия Хребеноженко с 2:0. На полуфиналите българката падна с 0:2 от рускинята Даниела Ждан, която в последствие загуби на финала с 1:2 от сънародничката си Карина Череван.

Манушева надделя над грузинкатга Ана Чхаидзе със съдийско решение.

От другите българи днес Делян Илиев отпадна във втория кръг в категория до 71 килограма на спортното самбо, а Николай Митов беше елиминиран във втория кръг при 64-килограмовите в бойното самбо. Мариян Димитров пък загуби първия си мач в категория до 88 килограма на бойното самбо.

В надпреварата при дамите Деница Георгиева стигна до репешажите за бронза при най-леките до 50 килограма, където загуби с 0:9 от Макико Йошино (Япония) и раздели седмото място в крайното класиране.

