Изкуственият интелект: “Левски” ще бие 2:1 ЦСКА във вечното дерби

В навечерието на първото за сезона вечно дерби между “Левски” и ЦСКА вече се изказаха всички възможни анализатори, специалисти, легенди, бивши треньори и футболисти и т.н. Вместо това “24 часа” реши да бъде в крак с модата и да попита какво мисли за мач номер 1 у нас изкуственият интелект. Двубоят е днес от 15 часа на стадион “Васил Левски”.

Прогнозата на ChatGPT е 2:1 за “сините”. А аргументът е, че играчите на Хулио Веласкес са в по-добра форма. И имат по-добри резултати напоследък, което със сигурност ще даде самочувствие на футболистите на испанския спец.

Все пак изкуственият интелект добавя, че в дерби никога няма фаворит. А не трябва да се пропусне фактът, че в последните няколко “червените” имат по-добри резултати - 2 победи срещу 1 за “сините” в предходните 5 дербита. Иначе използваното все повече от мнозина приложение се аргументира, че откакто Христо Янев поема ЦСКА, играта на отбора е различна спрямо предния треньор. А също така добавя, че “червените” играят отлично на контраатака.

Ако това се случи, то Хулио Веласкес ще запише първа победа в дербито, откакто пое отбора. В първото си дерби испанецът в края на срещата измъкна 2:2 през пролетта. Предводителят на “сините” ще държи и първа победа над Христо Янев. Досега роденият в Саламанка треньор веднъж се е изправял срещу бившия футболист. Това се случи преди няколко месеца, когато Янев още бе начело на “Ботев” (Враца) и измъкна 0:0 от “сините”.

Мерките преди, по време и след дербито пък ще бъдат драконовски, обявиха от полицията. Дронове и 2000 полицаи ще следят реда около дербито “Левски” - ЦСКА.